Zo zagen Nederlandse kaarten er vroeger uit

Sara is op zoek naar ‘heldin’ die haar lift naar eigen bruiloft gaf

11:06 Wie heeft op 11 mei een bruid in nood in de omgeving van Hengelo uit de brand geholpen? Dat is de vraag die de uit Den Haag afkomstige Sara Chmoun stelt op Facebook. Ze strandde vorige maand op weg naar Glanerbrug voor haar eigen bruiloft, toen ‘een heldin uit de omgeving van Delden’ aanbood haar vanaf Hengelo naar de kerk te brengen met haar eigen auto.