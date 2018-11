Zo verwerkt PostNL in Nieuwegein 50 miljoen dozen in zes weken

Nederland heeft in Europa op een na hoogste kanker­sterf­te

15:14 Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan 30 procent van de Nederlanders die overlijden, is kanker de doodsoorzaak. Alleen in Slovenië ligt dat cijfer hoger. Dit blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat.