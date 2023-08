Zo troost je een ander na een groot verlies: ‘Het draait niet om jou’

Als Daniëlle Scheers binnenstapt om kosteloos een gezin te fotograferen waar een baby dood is geboren, of een kind of ouder ernstig ziek is, moet ook zij altijd weer even naar woorden zoeken. Na jaren waarin ze met andere fotografen voor stichting Still vastlegt wat straks niet meer is, weet ze: elk gezin is anders. Soms wordt er gehuild. Andere keren is er stilte. Maar één ding is er overal: verdriet.

Radio-dj Paul Rabbering vatte dat van hem samen in een bericht op Instagram: ‘In m’n gedachten had ik je al zo vaak vastgehouden en geknuffeld. Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn’.

Vragen stellen

Scheers ziet steeds weer hoe ingrijpend het verlies van een kind of een familielid is. Maar vooral als een kind een gezin ontvalt, is het voor veel mensen ook extra moeilijk om er op te reageren. Als het om een stilgeboren baby gaat, wordt gezegd dat het gepast is om te feliciteren - de ouders zijn inmiddels vader en moeder van het kleintje geworden - én tegelijkertijd te condoleren vanwege het verlies. ,,Maar ik laat vaak weten dat ik meeleef. En ik stel vragen. Hoe was de zwangerschap? Waar is het kindje nu? Als ik het zie, reageer ik. Dan zeg ik: ‘Wat schattig’, of: ‘Wat mooi’. Het is toch de trots van de ouders, ook als het stil is geboren.”

‘Wil je vertellen over de geboorte?’ is ook zo’n vraag die ruimte biedt voor een écht gesprek, zegt Gaby Dam. Zij verloor zelf een zoon, haar tweede kind werd te vroeg geboren en lag op de intensive care voor baby’s, de NICU. Nu is ze coach en begeleidt ze ouders bij wie een zwangerschap anders liep dan gedacht. ,, Wat je ook doet, je moet niet over jezelf beginnen. Het draait nu om de ander.” Zeggen dat het allemaal wel goed komt past vaak ook niet: het verdriet mag ook zijn plaats krijgen.

Juist daarom is ‘hoe gaat het’ een vraag die minder geschikt is na een groot verlies. Het antwoord laat zich raden. Het is daarnaast onduidelijk of een sociaal wenselijke variant (‘ik red me wel') wordt verwacht. ,,Het is niet duidelijk of er ruimte is voor het hele verhaal, hoe de haartjes en de handjes van het kindje eruitzien bijvoorbeeld. Terwijl alle ouders graag over hun kind praten, ook als dat er niet meer is.”

Knuffel

Volledig scherm Wanda moet haar dochter Nadine missen. © Koen Verheijden Maar in hun omgeving dragen anderen ook verdriet met zich mee, over familieleden die henzelf zijn ontvallen bijvoorbeeld. Of ze hebben niet geleerd om hun emoties te uiten. Dam: ,,Het is dan ook een optie om praktische hulp aan te bieden. Is er eten? Moeten er kaartjes geschreven worden?” Een klus doen, het huis schoonmaken, ook daarmee help je een ander erdoorheen.



Hoe waardevol dat is, weet ook Wanda Beemsterboer. Ze onderhoudt contact met veel nabestaanden, van kinderen die op een andere, wrede manier uit het leven werden gerukt: een moord. Haar eigen dochter Nadine werd op 20-jarige leeftijd omgebracht. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het verliezen van een kind het ergste is wat iemand kan overkomen. Ik heb één keer meegemaakt dat iemand daarom een straatje inging, toen ik er aan kwam. Ik begrijp wel dat mensen de confrontatie niet aankunnen. Want wat moet je in godsnaam zeggen? Maar het heeft zoveel betekend dat anderen desondanks naar me toe kwamen. De buurvrouw met appeltaart. Een vrouw in een supermarkt, die over me had gelezen en zei dat ze me zo graag een knuffel wilde geven. We hadden allebei tranen in onze ogen toen ze dat deed.”



Maar bovenal biedt het troost dat de naam van Nadine nog altijd genoemd wordt. ,,Dat geldt natuurlijk ook voor stilgeboren kindjes, al hebben veel meer mensen Nadine natuurlijk gekend, vanwege haar leeftijd.” Dam onderstreept hoe fijn het is als anderen blijvend van zich laten horen. ,,Wij gaan op de geboortedag van mijn zoon elk jaar wat doen met elkaar, maken er als gezin een mooie dag van. Als we op zo’n dag een kaartje, een appje of een bloemetje krijgen, betekent dat heel veel. Het is zeker iets om in je agenda te zetten. Voor een ouder is niets mooiers dan de naam van een kind dat er niet meer is op de verjaardagskalender op de wc van een ander te zien staan.” Het bewijs dat het is geboren én wordt herinnerd.