Zo pakte de politie Ridouan Taghi

Half november staat een arrestatieteam van de politie in Dubai klaar om een villa binnen te vallen. Eindelijk is de politie overtuigd dat Taghi zich in de miljoenenstad in de golfstaat bevindt. Het is te danken aan hightech recherchewerk van de Nederlandse politie, informatie van informanten en diepgravend financieel onderzoek. Op het laatst besluit de politie de inval af te blazen. Het is onzeker of Taghi wel in het huis aanwezig is. Zo niet, dan zijn ze hem voorlopig weer kwijt. Toch hijgt de politie na lang recherchewerk Taghi eindelijk in de nek.