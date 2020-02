Zo’n Nationaal Historisch Museum kent alleen maar verliezers

Zo’n vijftien jaar geleden probeerde Jan Marijnissen van de SP al eens een Nationaal Historisch Museum van de grond te krijgen. Een plek waar scholieren, toeristen en andere geïnteresseerden alles konden leren over ons roemruchte verleden. Die poging mislukte jammerlijk, onder meer omdat de kosten de pan uitrezen.



Nu heeft zijn dochter Lilian de taak op zich genomen, samen met Pieter Heerma van het CDA. Een nationaal historisch museum, volgens Heerma om ‘historisch besef’ te kweken en de ‘saamhorigheid binnen de samenleving’ te bevorderen.



Nou, ik heb er zin in hoor! Niet in dat museum, want we hebben in Nederland al zoveel mooie musea. Ik heb vooral erg veel zin in de discussie die nu weer aangezwengeld wordt over het nut van zo’n museum, de plaats waar het zou moeten komen te staan en welke onderwerpen er behandeld zouden moeten worden. De één vindt dat er te weinig aandacht zal zijn voor de zwarte bladzijden van onze geschiedenis en de ander vindt dat we veel te veel aandacht aan die zwarte bladzijden besteden.