Zo kwam Taghi in contact met advocaat Ruperti: ‘Hij gaf een briefje met mijn naam erop’

met video Tropisch weer met ‘plaknach­ten’ op komst, festivals nemen maatrege­len

Dit weekend kan de temperatuur stijgen naar een tropische 30 of regionaal zelfs 31 graden. Ook de nachten worden warm en Weeronline spreekt zeker in stedelijke gebieden van ‘echte plaknachten’. Na het weekend blijft het warm en is er kans op een regionale hittegolf.