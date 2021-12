Zo krijgen zware jongens in de gevangenis telefoons en drugs binnengesmokkeld

Rouwende Marchiano (22) moet huis uit na overlijden van moeder: ‘Dit kan ik er niet bij hebben’

Het verlies van zijn moeder én zorgen over dakloos worden. In enkele maanden tijd krijgt de pas 22-jarige Marchiano Hagenaar veel te verwerken. Hij moet namelijk per 1 februari het huis van zijn moeder uit. Die harde boodschap kreeg hij vlak voor haar overlijden te horen.

1 december