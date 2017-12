Zo komen kat, hond én cavia stressvrij de jaarwisseling door

Het belangrijkste advies van dierenarts Michael Putting is eigenlijk heel simpel: doe zo normaal mogelijk. ,,Je mag je hond best een geruststellende aai over zijn koppie geven als het vuurwerk buiten tekeergaat, maar overdrijf de aandacht niet. Neem hem niet op schoot of mee naar bed."



Wanneer een huisdier voelt dat er iets ongewoons aan de hand is, kan dat zijn angst versterken, legt Putting van Dierenkliniek Rotterdam uit. ,,Dan schrikt hij straks niet alleen van een vuurwerkpijl, maar ook van onweer, een pakketje op de deurmat, de deurbel of een deksel op een pan."



Als huisdieren in paniek raken, kunnen ze gekke capriolen uithalen. Zoals Tristan, de hond van familie De Goede uit Rotterdam, die vorige maand overleed. Tristan plaste elke jaarwisseling tegen de kerstboom en wilde onder geen beding meer naar buiten. Zelfs niet in de eigen tuin. Deze zondag heeft Fabian de Goede (28) zijn handen vol aan twee bibberende cavia's Doutzen en Yari, vernoemd naar het topmodel en de acteur uit Gooische Vrouwen.



De Goede, die tips vroeg op een caviaforum, laat zijn nieuwe huisgenoten geen seconde alleen tijdens oud en nieuw. ,,Nu al springen ze bij elke knal op en maken ze een brommend geluid van angst. Ik kan het niet eens nabootsen, zó gek. Mijn gezelschap maakt ze iets rustiger."