Zo komen energieverkopers aan je telefoon- en bankrekeningnummer

Onderaanne­mers AZ-stadion blunderden al vaker

9:07 Onderaannemers die betrokken waren bij de bezweken dakconstructie van het AZ-stadion gingen in het verleden al vaker in de fout. Zo was een deel van hen ook betrokken bij de bouw van de parkeergarage in Wormerveer, die vorig jaar september instortte. ‘Van al het rekenwerk dat ik doe zal 99 procent in orde zijn', reageert een van hen.