Zo houd je je huisdieren langer gezond: ‘Stop een goudvis nooit in een kom’

Interview Kinderom­buds­vrouw: ‘Ik kwam niet op voor de kinderen die mijn vriendin pestte’

18:00 Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft in het bijzonder te doen met kinderen die worden gepest. Zelf had ze er geen last van, maar ze heeft genoeg meegemaakt om goed met kinderen te kunnen ‘levelen’. ,,Ik durf direct te zijn, niet te omzichtig.’’