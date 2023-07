Zo groeide Scheveningen uit tot dé surfhotspot: ‘Iedereen dacht dat alleen Messias op water kon staan’

Chaos bij optreden Goldband in België: gitarist mist begin, fan krijgt tongzoen van zanger Milo

Goldband is niet alleen in Nederland razend populair. Bij een optreden op het Cactusfestival in Brugge was het dusdanig druk dat honderden fans het begin het optreden misten. Ook Goldband-gitarist Wieger Hoogendorp moest het begin aan hem voorbij laten gaan door de file richting het festival. Daarnaast vroeg een superfan om een tongzoen én die kreeg ze.