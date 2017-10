Zo giftig is een peuk écht: schaamlijst voor sjoemelsigaretten

De Uitvaartbus: tot het laatste moment samen zijn

27 oktober Niet met de hele familie achter de rouwauto aan, maar met z'n allen in de uitvaartbus. Dat is het idee van Mark de Poel uit Deventer. ,,Het heeft mij altijd verbaasd dat een overledene in een aparte auto geschoven werd. Daar is het idee uit voortgekomen om het met een bus te doen."