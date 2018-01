Zo geraffineerd ging belastingbende te werk

AudioGeen blauwe brief, maar iemand van de Belastingdienst die opbelt. Hoe attent. Maar dat was het niet, weten 170 mensen inmiddels die slachtoffer werden van een bende van nep-inspecteurs die vanmorgen werd aangehouden in Arnhem.

,,Toen ik het geld had overgemaakt en de telefoon had neergelegd wist ik meteen; verhip, dit klopt niet,’’ zegt gedupeerde Bernadette Backers uit Bennekom.



Het is nu bijna precies een jaar geleden dat Backers 14.000 euro betaalde aan de Belastingdienst, dacht ze. In werkelijkheid bleek het geld te zijn overgeschreven naar een rekening van de oplichter die ze aan de telefoon had. Met een intimiderend praatje verleidde hij haar direct de duizenden euro’s over te maken. Hoe kon ze er zo met open ogen intuinen, heeft ze zich later dikwijls afgevraagd. ,,Maar het was zo’n gemeen spel. Als dit verzoek via de mail was binnengekomen was ik er nooit ingetuind.’’

Lees ook Meer dan 230 verdachten in mega-fraudezaak Arnhem Lees meer

Volledig scherm Bernadette Backers werd opgelicht door een bende van nep-inspecteurs van de Belastingdienst © AD

Backers voelde zich enorm onder druk gezet. ,,Hij bleef maar praten over een betalingsachterstand. Dat ze dat niet konden tolereren, dat ik een dwangsom van 5500 euro zou krijgen, behalve als ik het meteen zou overmaken. Dan kon ik dat bedrag terug krijgen. En dus deed ik het. Ik had net een nieuwe accountant dus ik dacht dat het misschien daarmee te maken had.’’



Niet dus, beseft Backers meteen als ze heeft opgehangen en bij de Belastingdienst en de bank probeert te redden wat er te redden valt. En ze blijkt niet de enige die in de geraffineerde babbeltruc trapt. Tientallen gedupeerden melden zich in de loop van 2017. Als de politie en rechercheurs van de Belastingdienst vanmorgen in alle vroegte de eerste zes verdachten in Arnhem van hun bed lichten, wordt pas duidelijk hoeveel leed ze hebben aangericht en hoeveel mensen er mee hebben gewerkt.

Bedreigd