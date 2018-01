'Zo gek van dieren dat haar man pas op de derde plaats komt'

Zijn werkwijze is overal hetzelfde, of het nu in Utrecht, Hengelo of Lelystad is. ,,Ik stap op iemand af en vraag waar hij of zij heen gaat. Als dat me interessant lijkt, vraag ik of ik mee mag. Dat is nog best een probleem. In Hengelo liep ik zo een uur rond, niemand zei ja. Soms denken mensen dat het allemaal voorgekookt is, maar dat is echt niet zo. Alle verhalen zijn spontaan.’’