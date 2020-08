Zo geef je een hond of kat uit het buitenland een goed leven

Wat moet je weten als je via een van de honderden stichtingen een dier uit een ander land wilt halen?

,,Verdiep je eerst in een stichting voordat je verliefd wordt op een foto van een hond of kat. Een goede stichting is transparant over wat ze doet en waar ze haar geld aan uitgeeft. Check of een organisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. Adoptiedieren hoor je bijvoorbeeld als handelstransport te vervoeren. Daar gelden specifieke regels voor, zoals een gezondheidscheck door een dierenarts binnen 48 uur voor vertrek.