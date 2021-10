Zo gaat dat met middelmatige witte mannen als Brusselmans, ze komen ermee weg

seances Op deze begraaf­plaats werden ’s nachts geesten van overleden kinderen opgeroepen: ‘Onaccepta­bel’

14:17 Leden van een spiritueel genootschap hebben onlangs op de openbare begraafplaats Rusthof in Amersfoort met medeweten van de directie geesten van overleden kinderen proberen op te roepen. De seances vonden plaats in het donker na sluitingstijd van het kerkhof. De burgemeester van Amersfoort betuigt spijt over het gedoogde ritueel.