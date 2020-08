Zo doen wij het in vergelijking met andere Europese landen

UPDATE Ontsnapte tbs'er Henk Ernst bij Belgische grens gezien na overval op Aldi: ‘Hij heeft altijd bier nodig’

25 augustus De al weken voortvluchtige tbs’er Henk Ernst is vermoedelijk de man die gisteren een overval pleegde op een Aldi-supermarkt in het Noord-Hollandse Den Helder. Dat meldt de politie, die vanavond in Opsporing Verzocht nieuwe beelden van de crimineel laat zien in de hoop dat tips leiden tot zijn aanhouding. Verder is vandaag een melding via Burgernet verspreid, nadat Ernst mogelijk gezien werd in het Belgische deel van het grensplaatsje Putte. Volgens het signalement draagt hij donkere regenkleding met daarop een fluoriserende streep.