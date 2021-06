Zinderend zomerweer: Nederland haalt bij 30 graden een hoger hitteprotocol uit de kast

Wie vandaag met pech langs de weg komt te staan, staat naast zijn auto in de fakkelende zon of zit (zonder airco) in een zinderde oven. Het hitteprotocol treedt daarom vanaf vanochtend 10.00 uur in werking en de wegbeheerder zorgt ervoor dat de pechvogels zo snel mogelijk door een berger naar een veilige locatie, zoals een tankstation of parkeerplaats, worden gebracht of gesleept. De maatregel geldt voor alle provincies waar het naar verwachting 30 graden, of warmer, lijkt te worden. Alleen Groningen, Friesland en Drenthe vallen daar buiten. Rijkswaterstaat raadt het weggebruikers aan om zich goed op de warmte voor te bereiden. Neem voldoende drinkwater mee en leg een paraplu in de auto, klinkt het waarschuwend. Die laatste kan bij pech als parasol dienen.

Smog

Door de warmte steekt de komende dagen ook een ander risico de kop op. Het gebrek aan wind zorgt ervoor dat verontreinigende stoffen, zoals fijnstof en uitlaatgassen, zich in de lucht ophopen. De felle zon zet die om in ozon, met smog tot gevolg. Volgens het RIVM is de luchtkwaliteit in de middag en avond het slechts. Wie er gevoelig voor is - mensen met long- of luchtwegklachten - wordt geadviseerd om binnen te blijven. Niet alleen de mens maar ook dieren krijgen te kampen met de hitte. Buitenbeesten kunnen bezwijken aan de warmte, als ze niet voldoende drinkwater hebben of een plekje om in de schaduw te liggen. Ook in veewagens kan de temperatuur flink oplopen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan daarom de komende dagen extra op dierenwelzijn letten. Ook is er een nationaal plan voor veetransporten .

Zonkracht

De warmte blijft vandaag lang hangen, weten de deskundigen van WeerPlaza. Volgens de weervorsers steekt pas later in de dag aan de kust een beetje zeewind op. Na middernacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 18 á 19. Morgen doet de zon zijn kunstje nog een keer dunnetjes over en wordt het in het hele land opnieuw tropisch. Het warmst is het in het oosten. Later op de dag bestaat er kans op een fikse onweersbui.



Het is haast ondenkbaar, maar wie in de hitte de sportieveling uit wil hangen doet er ook goed aan maatregelen te treffen. Ten eerste: ga vroeg rennen of fietsen! Eigenwijs? Hou dan in elk geval jezelf goed in de gaten. Voel je je niet lekker, stop dan. Door de warmte zweet je meer dan anders en verlies je veel vocht, dus drink voldoende. Ook na afloop van je rondje. En laat dat hippe zwarte shirtje thuis en trek iets lichts aan. Oh ja... smeren!



Zonliefhebbers opgelet! Hoe verleidelijk het ook is om vol in de zon te gaan liggen het KNMI waarschuwt voor de kracht van de koperen ploert. Op zijn hoogste punt kan de zonkracht een sterkte van 7 of hoger bereiken. Een groot risico op verbranding. Gedurende de zomer houdt de zon overdag lang zijn sterkte, waardoor het beter is om vroeg of pas later de dag van de zon te genieten. Goed insmeren is sowieso het devies.