Zinderend zomerweer: drink genoeg, smeer je in en check het zwemwater

De warmte blijft vandaag lang hangen, weten de deskundigen van WeerPlaza. Volgens de weervorsers steekt pas later in de dag aan de kust een beetje zeewind op. Na middernacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 18 á 19. Morgen doet de zon zijn kunstje nog een keer dunnetjes over en wordt het in het hele land opnieuw tropisch. Het warmst is het in het oosten. Later op de dag bestaat er kans op een fikse onweersbui.



Zonliefhebbers opgelet! Hoe verleidelijk het ook is om vol in de zon te gaan liggen het KNMI waarschuwt voor de kracht van de koperen ploert. Op zijn hoogste punt kan de zonkracht een sterkte van 7 of hoger bereiken. Een groot risico op verbranding. Gedurende de zomer houdt de zon overdag lang zijn sterkte, waardoor het beter is om vroeg of pas later de dag van de zon te genieten. Goed insmeren is sowieso het devies.



Het is haast ondenkbaar, maar wie in de hitte de sportieveling uit wil hangen doet er ook goed aan maatregelen te treffen. Ten eerste: ga vroeg rennen of fietsen! Eigenwijs? Hou dan in elk geval jezelf goed in de gaten. Voel je je niet lekker, stop dan. Door de warmte zweet je meer dan anders en verlies je veel vocht, dus drink voldoende. Ook na afloop van je rondje. En laat dat hippe zwarte shirtje thuis en trek iets lichts aan. Oh ja... smeren!