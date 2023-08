Zijn vader werd opgenomen, dus dacht Pieter dat hij de zorg kon overdragen. De praktijk is heel anders...

‘Niet doen, niet steken!’, roept Duitse drugstoe­rist (31) nog, maar voor hij het weet is hij 12 keer gestoken

Op zondagavond 28 november 2021 vechten gewaarschuwde hulpverleners voor het leven van een 31-jarige Duitser. De man is zojuist twaalf keer met een mes gestoken. Badend in het bloed ligt hij op zijn buik in een drooggevallen wadi op de hoek van De Heurne en de Oldenzaalsestraat in Enschede.