Zierikzeese hielp slachtoffers ongeluk Deltaweg: ‘Het was hartverscheurend’

VideoZIERIKZEE - Jitske Plugge uit Zierikzee was vanmiddag met haar gezin onderweg naar de kermis in Goes, toen vlak voor haar het zware ongeluk op de Deltaweg tussen Goes en Wilhelminadorp plaatsvond. ,,Huilende, gillende, bloedende kinderen, het was hartverscheurend.”

Plugge heeft het ongeluk zelf niet zien gebeuren, maar was wel vlak daarna op de plek des onheils. ,,We reden er een paar auto's achter. We zijn als enige gestopt en gelijk gaan rennen om de slachtoffers te helpen”, vertelt ze. Wat zij, haar partner en haar nichtje zagen was bijna surrealistisch: een grote ravage van vier op elkaar geklapte auto’s, waarvan er een in de sloot lag. Er waren veel slachtoffers, volgens Plugge was een aantal gezinnen met kinderen bij het ongeluk betrokken: een Duits gezin en een gezin uit Dirksland met zeven kinderen. ,,Het was vreselijk, een moeder zat bekneld, kinderen zaten onder het bloed. Ik heb kinderen uit de auto’s gehaald, het was een grote chaos, je weet niet wie bij wie hoort. Kinderen waren verdwaasd, ze vroegen of hun moeder nog leefde, hoe het met hun broertjes en zusjes was. Het was hartverscheurend.”

Dekens

Met dekens die in hun auto lagen, hebben Plugge, haar partner en haar nichtje zich over de jonge slachtoffers ontfermd en ze naar de berm begeleid. Zelf had ze ook twee jonge kinderen achterin zitten. Tot overmaat van ramp begon een van de betrokken auto's te roken. Een andere vrouw die ook was gestopt, heeft de hulpdiensten gebeld, die massaal uitrukten. ,,We zijn pas gestopt toen iedereen in de ambulance zat.”

Volgens Plugge is een jongetje zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het was vanmiddag druk op de Deltaweg, zegt Plugge. Desondanks is de klap kei- en keihard geweest. ,,Het is frontaal geweest, vanuit beide richtingen.” Waar ze zich over verbaast en kwaad over maakt, is dat het druk was op de weg, maar dat bijna niemand stopte om te helpen. ,,Mensen reden door, of ze gingen staan filmen. Hoe kom je erbij?” Zelf is ze blij dat ze iets heeft kunnen doen. ,,Je ziet dit normaal op televisie, je gaat er niet vanuit dat je er zelf middenin zit.”

Technisch onderzoek

Een woordvoerder van de politie bevestigde vanavond dat er ‘verschillende ernstig gewonden zijn, onder wie een kind'. Over de toedracht van het ongeluk kon hij nog niks zeggen. ,,Het technisch onderzoek is afgerond, maar we moeten alle betrokkenen en eventuele getuigen nog horen. Dus we kunnen nog geen conclusies trekken.” Wel zijn bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die stonden te filmen. De Deltaweg is rond 22.00 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.

Volledig scherm Een van de autowrakken wordt afgevoerd en het wegdek wordt gereinigd. De Deltaweg was tot 22.00 uur volledig afgesloten. © Johan Van Der Heijden