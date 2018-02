Ziekteverzuim kost zorgsector half miljard

De cijfers komen van Vernet Verzuimnetwerk en pensioenfonds PFZW. Vernet houdt al ruim twintig jaar bij hoe groot het verzuim is in de zorg en wat dat kost. Dat berekent het bedrijf per fte, per voltijdbaan dus. In 2017 kwamen zij uit op ruim 4800 euro. In 2013 waren zorgorganisaties 3900 euro per fte kwijt omdat er minder zieken waren voor wie zij loon moesten betalen en omdat ze minder vervangende krachten hoefden in te huren.