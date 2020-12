Ziekenhuizen zoeken honderden extra verpleegkundigen per week

coronavirus LIVE | Forse toename aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, OMT-ad­vies: ga kinderen onder 12 testen

16:07 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors toegenomen. Op oudejaarsdag behandelen de ziekenhuizen 2817 patiënten vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 113 meer dan op woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vooral op verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.