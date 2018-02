Ziekenhuizen zeggen operaties af vanwege grieppatiënten

Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben vandaag niet-levensbedreigende operaties moeten afzeggen, omdat de klinieken overvol liggen met grieppatiënten. Volgens een woordvoerster van Gelre ziekenhuizen is er sprake van 'een uitzonderlijke situatie'.

De woordvoerster sluit niet uit dat er volgende week nog meer geplande operaties sneuvelen, aangezien de griepgolf in het oosten van het land naar verwachting nog tenminste anderhalve week aanhoudt.

Bij Gelre ziekenhuizen is nagenoeg elk bed bezet. Er is extra personeel ingezet, maar ook onder verpleegkundigen heerst griep. Patiënten die acute zorg nodig hebben, krijgen daarom voorrang boven mensen met klachten die nog even kunnen wachten. Volgens Gelre liggen andere ziekenhuizen in de regio ook vol.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is niet verbaasd. ,,Het is ieder jaar feest met de griep, om het zo maar eens te zeggen. Het beeld is heel gevarieerd, vorige week waren de problemen weer elders. De ziekenhuizen moeten de touwtjes dan aan elkaar knopen, dat is telkens weer een enorme organisatie. Zeker als er ook nog personeel ziek wordt, dat is dan als het ware vlek op vlek. Maar er wordt niemand aan zijn lot overgelaten, dan kan ook niet en daar zijn protocollen voor", aldus een woordvoerder, die verder geen landelijk beeld kan geven.

Leraren

De griepgolf leek begin deze maand vooral de onderwijssector te treffen. Er zouden meer dan 4.000 basisschoolkinderen naar huis zijn gestuurd als gevolg van een lerarentekort. Door de heersende griepepidemie zijn niet alleen leerlingen maar ook docenten én hun vervangers ziek, zo meldde de website lerarentekortisnu.nl eerder



Basisschool Samenspel in Amsterdam is een van de scholen waar een klas naar huis moest worden gestuurd. Directeur Marijke van Amersfoort zei eerder in een reactie: ,,We hadden gisteren drie zieke leerkrachten. Dat hadden we net helemaal opgelost toen een vierde leerkracht zich ziek meldde."

