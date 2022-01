Ziekenhuizen zeer terughoudend in doorsluizen uitgestelde zorg naar privéklinieken: ‘Capaciteit is minimaal’

Ziekenhui­zen verwijzen nauwelijks door naar privékli­nie­ken voor inhaalzorg

NIJMEGEN - Ziekenhuizen hebben afgelopen jaar amper gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen patiënten sneller te laten helpen in privéklinieken. De wachttijd voor behandelingen is ondanks de toestroom van coronapatiënten wel her en der toegenomen, maar ziekenhuizen lijken de inhaalzorg vooral zelf voor hun rekening te willen nemen.

