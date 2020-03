Ziekenhuizen vrezen tweede golf: ‘We bereiden ons voor op diensten van 12 uur’

Voor een land in gezondheidscrisis is het opvallend stil in de ziekenhuisgangen. Geen families die met bloemen bij de lift staan. Geen volle wachtkamers bij de poliklinieken. Maar misschien is de atypische sfeer nog wel het best te merken in de personeelrestaurants. Waar normaal honderden artsen en verpleegkundigen vanaf 12.00 uur binnendrommen, staan de tafels en stoelen nu ver uit elkaar. Er liggen voorverpakte broodjes om in afzondering te kunnen eten.