Ziekenhuizen twijfelen over verkoop energiedrankjes

video Leerlingen nemen op indrukwekkende wijze afscheid van doodzieke lerares

20:16 Toen (oud-)leerlingen van het Alfrink en het Oranje Nassau College in Zoetermeer hoorden dat hun docente economie Renate van Haasteren (43) niet lang meer te leven heeft, kwamen ze in actie. ,,Het is niet makkelijk, maar wel geweldig.''