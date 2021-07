Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten

In Tilburg is het beeld hetzelfde: de opgenomen patiënten zijn bijna allemaal niet-gevaccineerd. ,,Daar zitten ook bewuste weigeraars tussen", weet arts-microbioloog Jean-Luc Murk. En in Groningen zijn er geen gevallen van volledig gevaccineerde coronapatiënten bekend. ,,Ik heb het bij de patiëntenoverleggen nooit gehoord", zegt ic-hoofd Peter van der Voort. ,,Terwijl dat zeker vermeld zou worden.”



Bij de geraadpleegde ziekenhuizen staan (soms vele) tientallen niet gevaccineerde patiënten steeds tegenover hooguit een paar patiënten die al wel volledig ingeënt waren. Het is een nieuwe aanwijzing dat de coronavaccins hun werk doen. Veel Nederlanders, en vooral de ouderen die het meest kwetsbaar zijn voor Covid-19, zijn inmiddels immers gevaccineerd.



Exacte aantallen kunnen veel ziekenhuizen niet geven. Ook op landelijk niveau is er geen registratie van de vaccinatiestatus van opgenomen coronapatiënten. Dat betekent dat het RIVM geen nauwkeurig inzicht heeft in het aantal wel en niet geprikte patiënten in de ziekenhuizen. ‘Erg jammer', stelt de Groningse intensivist Van der Voort. ,,Vooral richting het najaar zou het erg veel informatie op kunnen leveren. Het geeft inzicht in welke vaccins het beste werken, of de immuniteit aanhoudt en in hoeverre ze beschermen tegen varianten.”