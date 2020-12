Ziekenhuiszorg verder in de knel, chemo's en hartoperaties uitgesteld

Bedden zijn er genoeg, maar het lukt ziekenhuizen niet langer om genoeg verpleegkundigen in te zetten. Het ziekteverzuim ligt op 8 procent; verpleegkundigen zijn ziek door corona of overwerkt. De nood is nu zo hoog dat de ‘kritieke planbare zorg’ afgezegd moet worden. 29 procent van de ziekenhuizen heeft geen andere keuze, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).