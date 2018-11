‘Ziekenhuistop schetste tot ondergang positief beeld‘

Tegelijk is er wederom volgens de betrokkenen ook goed nieuws. De bank is bereid uitstel te geven tot november voor het terugbetalen van een lening van 6 miljoen euro en de zorgverzekeraars gaan niet over tot het opeisen van enkele miljoenen aan openstaande vorderingen. Ook wordt er gesproken over ‘een toekomstbestendig plan‘.



Bruins schrijft daarover nu: ,,Het bestuur van beide ziekenhuizen blijft in deze periode in gesprekken met de IGJ uitstralen positief te zijn over de levensvatbaarheid van beide organisaties op de lange termijn.“



Eind september informeert de IGJ de minister over haar zorgen rond de bestuurbaarheid van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Scenario’s die gevolgen hebben voor het zorgaanbod, waaronder overname of een faillissement, worden daarbij niet uitgesloten.