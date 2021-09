Ziekenhuisbestuurder plagieerde uit Volkskrant en NRC: ‘Ik heb me laten meeslepen’

LIQUIDATIEPROCES ERIS Kroongetui­ge Tony de G. was klaar met zijn criminele leven: ‘Ik heb niemand ontzien, zelfs mijn vader niet’

31 augustus Hij speelde open kaart met justitie en legde tientallen belastende verklaringen af over zijn criminele vrienden. Dinsdag werd kroongetuige Tony de G. in de beveiligde Bunker in Amsterdam voor het eerst in het openbaar verhoord in het liquidatieproces Eris. ,,Ik heb niemand ontzien.”