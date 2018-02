Ziekenhuis Arnhem zegt operaties af vanwege grote stroomstoring

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft vanmiddag alle poliklinische afspraken met patiënten en alle geplande operaties afgezegd. Door de omvangrijke stroomstoring die Arnhem al enkele uren treft, kunnen de medewerkers niet in de elektronische patiëntendossiers.

Omdat de stroom tot drie keer toe uitviel vandaag, ligt het netwerk van het ziekenhuis eruit en is het telefonisch ook niet bereikbaar. Het afzeggen van de afspraken in de poli of de operatiekamers wordt met de mobiele telefoon gedaan.

Verwijzing naar andere ziekenhuizen

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis kan het nog wel een à twee uur duren voordat het netwerk weer in de lucht is. Om uit te sluiten dat mensen voor niets op hun afspraak komen omdat de dokter niet bij hun gegevens kan, is besloten de afspraken af te blazen.

Alle spoedpatiënten worden voorlopig naar andere ziekenhuizen verwezen. De zorg voor in het ziekenhuis opgenomen patiënten gaat gewoon door. Voor zo ver daarvan sprake is, wordt alle verslaglegging met de hand bijgehouden en later in de computer ingevoerd.

Bovenverdiepingen HAN afgesloten

Rijnstate is niet de enige grote organisatie die veel last heeft van de stroomstoring. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) laat weten dat bij alle schoolgebouwen in Arnhem de verdiepingen één en hoger per direct worden ontruimd. Leerlingen en docenten moeten tot nader bericht naar de begane grond verkassen.