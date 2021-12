Zieke Morris (6) mag geen droge worst eten, maar verkoopt ze nu om geld in te zamelen voor ziekenhuis

Vader Allie Hofsink, zelf opgegroeid in Mariënberg, ziet zijn zoontje Morris nóg zitten op de hoek van de bank. „Normaal gesproken is hij constant aan het klauteren. Nu keek-ie maar roerloos voor zich uit. Hij had ook al een keer tegen een vriendje gezegd: ‘Zullen we even uitrusten van het spelen?’. Mijn gevoel zei dat er iets niet klopte.” En dat was ook zo.