Zieke koe ligt in brandende zon: boer zet partytent op

Boer Martin uit Losser heeft dinsdag een creatieve oplossing gevonden voor een zieke koe die urenlang in de brandende zon lag. Het beest kon door een gewrichtsontsteking niet meer overeind komen. In verband met de tropische temperaturen besloot hij een partytent op te zetten voor het dier. Zijn actie levert online veel complimenten op.

,,Helaas maar waar, net als wij mensen kunnen ook dieren ziek worden. Als wij als mensen ziek zijn dan weten we meestal wel wat het is of we gaan naar een dokter. Bij dieren is dat dan toch weer even iets anders”, vertelt Martin op zijn Facebookpagina, waar hij over het voorval schrijft.

Kuur

De koe kan niet meer opstaan. “De eerste indicatie van de dierenarts was een gewrichtsontsteking. Hiervoor is een medicijnkuur voorgeschreven met pijnstillers. Deze kuur is ondertussen afgelopen, maar ze komt nog steeds niet zelfstandig in de benen”, legt de boer uit. Hij probeert, voor zo ver als dat gaat, de koe af en toe te verleggen naar een schonere plek in de wei. Eten en drinken gaat het beest gelukkig goed af.

Tropische temperaturen

Het is met de tropische temperaturen voor koeien nu aangenamer in de stal, maar aangezien de zieke koe buiten ligt in de brandende zon, heeft Martin dinsdag een oplossing gevonden. ,,Omdat ik het belangrijk vind dat ze de ruimte heeft om te kunnen proberen te staan heb ik vanochtend met wat hulp een partytent geplaatst bij haar voor de nodige schaduw. Zodat ze ook deze dagen een lekkere koele plaats in de schaduw heeft en hopelijk over een paar dagen zelf ook de schaduwplek kan gaan opzoeken.”