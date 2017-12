Zieke docent schaadt tienduizenden kinderen

In bijna 1.000 basisschoolklassen zijn afgelopen week problemen ontstaan door afwezige leraren. Dit blijkt uit een peiling van PO in Actie naar aanleiding van het docententekort.

De actievoerende leraren berekenden dat tienduizenden kinderen vorige week gedupeerd zijn. Zo'n 2.000 kinderen zaten op een schooldag thuis. Maar bij het verdelen van leerlingen over andere klassen zijn de lessen ook voor al die andere groepen minder goed. ,,Vaak gaan ze per vijf naar een andere klas, dus reken maar uit. Een klas van 25 kinderen wordt over 5 groepen van ook gemiddeld 25 kinderen verdeeld'', aldus Van de Ven.

Bovendien zetten basisscholen voor honderden klassen onbevoegde leraren in, zoals onderwijsassistenten en stagiaires. Volgens PO in Actie was vorige week niet uitzonderlijk. Van de Ven: ,,Een schooljaar telt 40 weken. Ik heb geen reden om aan te nemen dat er deze week of volgende maand minder meldingen zijn.''

Angst voor toekomst

Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs noemt het gebrek aan leraren een probleem dat zo snel mogelijk uit de wereld moet worden geholpen. ,,De school staat met de rug tegen de muur als er niet genoeg vervangers zijn, maar voor ouders is het ook heel vervelend. Dit gaat echt ten koste van het onderwijs van hun kinderen'', reageert directeur Peter Hulsen.

Zwangerschapsverlof

Sectororganisatie PO Raad vindt dat de regering zo snel mogelijk een uitzondering moet krijgen voor de Wet werk en zekerheid. Daardoor telt een dag invallen als één contract en moeten scholen vervangers sneller in dienst nemen. Omdat ze dat niet kunnen of willen, kunnen ze niet steeds dezelfde invallers voor de klas zetten. Bovendien kiezen vervangers liever voor een langere klus, bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof, dan een dagje ziektevervanging. ,,Het is zaak hier snel werk van te maken. Nu zijn leerling en leraar de dupe'', aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO Raad.

Voorstel PvdA, SP en GroenLinks

De drie linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer schieten de leraren te hulp. PvdA, SP en GroenLinks schrijven in een opiniestuk in deze krant dat zij 1,4 miljard euro extra willen investeren. Bij het debat over de onderwijsbegroting, dat vandaag begint, stellen de drie partijen voor om 700 miljoen extra in middelbaar onderwijs te steken en 700 miljoen in de basisscholen.

Omdat er al 270 miljoen euro is uitgetrokken voor een loonsverhoging van basisschoolleraren en 450 miljoen voor het verlagen van de werkdruk, zou PO in Actie daarmee precies het totaalbedrag van 1,4 miljard euro krijgen waar het vanaf het begin om heeft gevraagd.