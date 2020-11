Zeven kinderen zaten thuis in quarantaine tijdens uitvaart van Steffens tante

Coronavirus LIVE | Vac­cin-resultaat Pfizer ‘historisch moment’, Rode Kruis roept sombere jongeren op hulp te zoeken

13:22 Een coronavaccin van de farmaceut Pfizer is volgens een voorlopige analyse voor 90 procent effectief én veilig. Dat maakte het bedrijf vanmiddag bekend. ,,Dit is een historisch moment’’, aldus Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen. Ondertussen roept het Rode Kruis jongeren op hulp te zoeken als ze door de coronacrisis somber worden. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.