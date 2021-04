Zeven jongeren naar ziekenhuis na slechte trip door drugs: ‘Ze leken compleet te flippen’

NIJMEGEN - Zeven jongeren van 19 tot 24 jaar oud zijn rond middernacht uit een studentenhuis in Nijmegen gehaald en naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. In de uren daarvoor namen ze vermoedelijk synthetische harddrugs in. Dat laat de politie zaterdagmiddag weten.

Rond middernacht werden meerdere aanwezigen in het studentenhuis onwel. Ze ondervonden waarschijnlijk een ‘slechte trip’. Daarom werd 112 gebeld. De situatie was volgens de politie zo serieus dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn overgebracht. Sommige jongeren waren ‘helemaal aan het trippen op de brancard’, vertellen getuigen.

Strompelend naar de ambulance

In totaal kwamen volgens getuigen rond middernacht acht ziekenwagens ter plaatse bij het pand aan de Evertsenstraat. ,,Sommigen werden aan handen en voeten naar buiten gedragen, anderen konden alleen strompelend naar de ambulance lopen’’, vertelt een van de buurtbewoners die vannacht thuis was.

Een ander hoorde rond middernacht een studente hard schreeuwen in de achtertuin. ,,Het klonk niet alsof ze laveloos was, het had er alle schijn van dat ze compleet aan het flippen was. Maar ook wij vragen ons af wat er precies aan de hand geweest kan zijn.’’

Oogt als normaal studentenhuis

Volgens omwonenden gaat het om een huis waar twaalf studenten wonen. In de voortuin staan de nodige fietsen, verder oogt het ook als een normaal studentenhuis.

Een andere buurtbewoner: ,,Ze zorgen wel vaker voor wat geluidsoverlast. De laatste maanden wat vaker, want de bewoners zijn nu de hele dag door thuis. Maar over het algemeen hebben we prettig contact.’’

Onderzoek

Het zevental nam de vermoedelijke drugs waarschijnlijk in de vorm van een pil in. Om wat voor soort pil het precies gaat, is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart en heeft daarin overleg met onder andere het Trimbos Instituut.

Ook is er nauw contact met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. In een persbericht laat hij weten geschrokken te zijn en mee te leven met de jongeren. ‘Hopelijk knappen zij snel weer op. Maar laat dit tegelijkertijd een waarschuwing zijn voor iedereen: als het om harddrugs gaat, bestaat er niet zoiets als onschuldig gebruik. Het is levensgevaarlijk.’

Weet jij meer over dit incident?



Tip ons!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.