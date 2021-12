Zeven agenten stonden tegenover vijftig gewapende demonstranten: ‘Ze hebben gevreesd voor hun leven’

Coronavirus LIVE | Geboorteja­ren 1989 en 1990 mogen ook booster­prik plannen; stijging besmettin­gen zet door

De omikronvariant van het coronavirus is nu ook in Frankrijk dominant. Bij ruim 62 procent van de besmette Fransen is sprake van omikron. Het land telde de afgelopen week gemiddeld 122.000 nieuwe coronagevallen per dag. De vierde coronagolf in Zuid-Afrika lijkt over zijn hoogtepunt heen. De autoriteiten van het land melden dat het aantal omikronbesmettingen snel afneemt. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

16:34