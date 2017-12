Zeven aanhoudingen na grote vechtpartij azc

ME en rechercheteam onderzoeken dood vrouw Tilburg

15:56 De politie heeft een groot onderzoeksteam opgezet nadat gisteravond in Tilburg op straat het levenloze lichaam van een vrouw was gevonden. Hoewel de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, houdt de politie er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.