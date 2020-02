Zes voertuigen betrokken bij ongevallen op A2, bestuurder tijdelijk onvindbaar

Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is vanmorgen na 04.15 uur een auto op de kop beland. Dat gebeurde volgens de politie nadat hij tegen een vrachtwagen was gereden. In de nasleep daarvan zijn twee andere ongelukken gebeurd. De bestuurder van de auto die op de kop belandde was onvindbaar, maar zou zich later in het ziekenhuis hebben gemeld. De weg is dicht.

Bij de ongelukken die daarna gebeurden viel nog een gewonde. De eerste werd veroorzaakt door andere weggebruikers die moesten uitwijken voor de over de kop geslagen auto. Zij raakten elkaar. Niet veel later arriveerde een wagen van Rijkswaterstaat om de weg af te zetten. Terwijl die stilstond of wilde stoppen, botste daar ook weer een auto op.

In totaal zijn er zes voertuigen betrokken bij de ongevallen. De politie doet nog uitgebreid onderzoek en heeft de weg daarom nog altijd afgesloten.

Volledig scherm Grote schade na botsingen op de A2 bij Liempde. © Sander van Gils

In het ziekenhuis gemeld

De schade aan de personenauto die op de kop belandde was aanzienlijk. Hulpverleners maakten zich dan ook zorgen over de inzittende(n). Maar eenmaal dichtbij het voertuig, zagen ze dat er niemand meer in zat. De bestuurder, die verdacht wordt van het verlaten van de plaats van het ongeval, is in de buurt gezocht met warmtecamera's van de brandweer. Maar zonder succes.

Een tweede opsporingsmethode had wél succes. Agenten belden ziekenhuizen in de buurt met de vraag of ze zich wilden melden als de bestuurder zou opduiken. Dat is later op de ochtend ook gebeurd. Hoe het met deze man of vrouw is, is nog niet bekend. Ook kan de politie nog geen reden geven van zijn vertrek uit de op de kop liggende auto.

Omleiding

Verkeer dat achter de plaats van het ongeluk stond, is door de politie weggeleid via de oprit bij Boxtel. Wie zondagochtend van Den Bosch naar Eindhoven wil, kan volgens Rijkswaterstaat het beste omrijden via Tilburg (N65, A58).