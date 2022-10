Zes mensen uit water gehaald, één vermist na aanvaring tussen veerboot en watertaxi bij Terschelling

Bij het ongeluk vanochtend net na zeven uur zijn de snelboot Tiger van Rederij Doeksen en de watertaxi Stormloper betrokken. Er zouden meerdere passagiers van de watertaxi, die zeven opvarenden had, te water zijn geraakt. De KNRM had al snel vier mensen opgepikt vanuit het water. Eén persoon, die gereanimeerd moest worden, werd met spoed aan wal gebracht. Er waren nog twee vermisten, onder wie mogelijk een kind. Na ongeveer anderhalf uur had een helikopter nog een persoon gevonden. Die is inmiddels ook uit het water gehaald en wordt gereanimeerd, zegt Jan Hansen van Kustwacht Den Helder.

Nu wordt er nog een persoon vermist. ,,Daar wordt met man en macht naar gezocht”, zegt Hansen. Die zoektocht wordt bemoeilijkt door het puin van de aanvaring. Een helikopter wordt ingezet om mee te helpen. Zes reddingsboten naast elkaar zijn het water aan het afspeuren.

Sytse Schoustra, bewoner van Terschelling, was vanochtend vroeg in de haven van het eiland en zag de hulpdiensten aan het werk. ,,Er is behoorlijke paniek. Ze zijn nog steeds aan het zoek naar twee vermisten”, zegt Schoustra. ,,Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar dat een veerboot en een watertaxi op elkaar knallen gebeurt zelden.” Wat er vanmorgen op de Waddenzee is gebeurd zal moeten blijken uit onderzoek. ,,Meestal is het zo dat ze elkaar niet hebben gezien. Dat was laatst ook in Rotterdam op de rivier met een watertaxi. Die varen er ook elke dag.”

‘Zeven betrokken personen’

Een woordvoerder van de KNRM spreekt over ‘zeven betrokken personen’, die op de 11 meter lange watertaxi zaten. Zowel de woordvoerder van de Veiligheidsregio als die van de KNRM kon nog niet meer informatie verstrekken. Er zouden 21 opvarenden aan boord van de Tiger hebben gezeten - een catamaran van 52 meter lang - en zes bemanningsleden, zegt de Kustwacht in Den Helder. Het ongeluk gebeurde in het Schuitengat, een geul in de Waddenzee.

De Tiger is inmiddels aangekomen Harlingen. De veerboot zou beschadigd zijn ,,Ik heb gehoord dat de Tiger water maakt”, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. De Stormloper is volgens de KNRM gezonken. Het scheepvaartverkeer wordt zoveel mogelijk uit de buurt gehouden van de plek van het ongeluk om de reddingsdiensten de ruimte te geven.