Zes mannen waren gekneveld in illegale fabriek

Sandra redde Jip de kip uit kunstpro­ject: diefstal of heldendaad?

13:57 Heeft Sandra van de Werd in januari 2016 een heldendaad verricht of diefstal gepleegd toen zij een kip meenam uit de Academie voor Theater en Dans? De kip hoorde bij een kunstproject: studenten mochten stemmen of ze geslacht zou worden of niet. ,,Stel dat het een puppy was geweest?’’