Zes jongste lopers bij Vierdaagse zijn op dezelfde dag jarig

Belle Roelofs (11) uit het Utrechtse Maarssen had geen uurtje later geboren moeten worden, want dan had ze niet meer mee kunnen doen aan Nederlands populairste wandelevenement. Zij is de jongste van de jongsten en loopt komende week de Vierdaagse samen met kindercorrespondent Tako Rietveld. Belle werd op 31 december 2006 geboren om 23.15 uur. Door deze tijd valt ze precies nog binnen de spelregels: deelnemers mogen meedoen in het jaar dat ze twaalf worden. Behalve Belle zijn er nog eens vijf 11-jarige lopers die op 31 december 2006 zijn geboren en nét mogen deelnemen. Allen wandelen in het V-team van kindercorrespondent Tako Rietveld. De V staat voor vriendschap, vrede en vrijheid, onderwerpen waar de kinderen tijdens hun dagelijkse dertig kilometer over praten. De jonge deelnemers – honderd in totaal, onder wie de zes jongsten – maken onderweg reportages, vlogs en livestreams voor de website Vteam.tv, met hulp van de kindercorrespondent.

Naalden

Belle heeft flink geoefend met haar moeder. In Nederland, maar ook in Dubai waar ze de afgelopen drie jaar woonde voor het werk van haar vader. Overdag kan het kwik daar oplopen tot vijftig graden. Voor de voorspelde 28 graden in Nijmegen, komende dinsdag, is het meisje dan ook niet huiverig. Eerder voor een paar blaren. ,,Ik denk dat ik wel pijn in mijn voeten ga krijgen. Tot nu toe hebben we twee dagen achter elkaar gelopen, en nog geen vier,” vertelt ze. Gelukkig is er dan altijd nog 'ehbo-post Oma’. Opa en oma wonen namelijk in Nijmegen en hebben vroeger een drogisterij gerund. Oma heeft al extra naalden, voetencrème en spierolie ingeslagen.

Belles moeder, Cecile, gaat mee als beleidster. Zij merkte tijdens een wandeling door Dubai dat haar rustige dochter veel meer praat wanneer ze samen op pad zijn. ,,Dat was zo’n leuke ontdekking dat we ons hebben ingeschreven voor de Vierdaagse.” Ook moeder Cecile zal een stop maken in ‘oma’s drogisterij’, voorspelt ze. ,,Na twintig kilometer voel ik al mijn gewrichten. En Belle? Die springt dan waarschijnlijk als een jonge geitje voor me uit.”



Kindercorrespondent Tako Rietveld wandelde vorig jaar ook mee met het V-team. Hij zorgt ervoor dat kinderen in de schijnwerpers staan en hun verhaal kunnen vertellen. ,,Volwassenen praten meestal óver kinderen en veel te weinig mét ze. We laten zien dat kinderen veel meer in hun mars hebben dan de meeste grote mensen denken.”



De oudste deelnemer aan de Vierdaagse is overigens geboren in 1925 en dus 92 of 93 jaar oud. Deze wandelaar heeft een beroep gedaan op de nieuwe privacywetgeving en loopt anoniem mee.