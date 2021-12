Zes jaar na 'dikke bmw' weer crisis met asielzoekers: 'Acute noodsituatie’

Het was een van de iconische beelden van de vluchtelingencrisis in 2015: de dienstauto van toenmalig staatssecretaris voor asielzaken, Klaas Dijkhoff, die werd belaagd door een bewoonster van het dorp Oranje. ,,Dikke BMW”, riep ze tegen de auto. Dijkhoff had de bewoners zojuist verteld dat er, tegen de wil van de gemeenteraad, toch verplicht 1400 asielzoekers zouden worden gehuisvest in het Drentse dorp. Nadat de acute asielcrisis bezworen was, was iedereen het over één ding eens: zo moest het nooit meer.