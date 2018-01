Zes jaar cel voor Zeeuwse Russin die man vermoordde met haargroeimiddel

Het likeurtje wat Ad den Dool (60) in maart 2009 dronk, werd hem fataal. Zijn Russische vrouw Galina R. bleek er namelijk een flinke scheut haargroeimiddel doorheen te hebben gemengd. Vandaag eiste het OM voor het gerechtshof in Den Haag in de slepende zaak zes jaar cel tegen de vrouw.

De tragische dood van de 60-jarige Den Dool schokte in 2009 het Zeeuwse dorp Kattendijke. Den Dool stierf door vergiftiging nadat er haargroeimiddel door zijn likeur was gegooid. Zijn destijds 53-jarige vrouw Galina R., met wie hij sinds 1998 was getrouwd, werd opgepakt met een flesje van het spul op zak. Toch werd R. in eerste instantie vrijgesproken door de rechtbank van Middelburg. Er zou niet genoeg bewijs zijn.

Hoger beroep

Met het oordeel van de rechtbank in Middelburg was de zaak niet af. In hoger beroep werd de weduwe van Den Dool veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Niet voor moord, maar voor zware mishandeling met de dood tot gevolg, en omdat ze haar echtgenoot in hulpeloze toestand achterliet. De Hoge Raad besloot echter dan het proces over moest. Het OM deed vandaag opnieuw een eis.