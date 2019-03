Zes jaar cel voor man die collega 11 keer met ijzeren staaf op hoofd sloeg

Slachtoffer en dader werkten in een aardappelgroothandel in Hillegom. Aanleiding voor het geweld, dat zich voordeed op 8 november, zou een kwetsende opmerking van het slachtoffer zijn geweest. Zijn collega, een floormanager van het bedrijf, ging vervolgens door het lint.



Hij pakte een ijzeren staaf en sloeg zijn collega van achteren op het hoofd. Na een tweede klap bleef het slachtoffer doodstil liggen, zo stelt de rechtbank, maar is daarna nog negen keer geslagen. Een en ander is vastgelegd door een bewakingscamera.



Het slachtoffer is zijn zicht deels kwijt en moet zich voortbewegen met een rollator. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank is er sprake van een poging tot doodslag. Het OM had zeven jaar cel geëist.