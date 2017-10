Zes jaar cel geëist tegen Amsterdammer (43) voor misbruik kinderen

Volgens de aanklager staat vast dat Van E. in Thailand in 2012 als sekstoerist twee jonge jongens heeft misbruikt. Daarnaast was hij betrokken bij kinderverkrachtingen op internet, waarbij jonge jongens op de Filipijnen en in Duitsland voor de webcam werden misbruikt.



Van E. betaalde voor dergelijke sessies, waaraan hij op afstand actief deelnam door instructies te geven. Ook heeft Van E. volgens het OM zelf kinderporno gemaakt en verspreid. In 2015 vond justitie in zijn woning tienduizenden foto's en duizenden films met kinderpornografisch materiaal.



De officier van justitie noemt de volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbare Van E. ,,een bedachtzame, geraffineerde man", die jonge jongens voor het leven heeft beschadigd. Hij verweet hem ,,ver weg van de Nederlandse politie en justitie" jonge jongens louter en alleen voor zijn eigen plezier te hebben misbruikt. ,,U heeft ze het recht op een normaal leven ontnomen."



De Amsterdammer ontkent met klem seks met kinderen te hebben gehad. Uitlatingen die hij daarover doet in chats en nieuwsgroepen, doet hij af als 'grootspraak'. ,,Ik verzon dingen om in aanzien te stijgen bij de mensen met wie ik veel contact had", zei hij eerder. ,,Ik suggereerde een actieve pedoseksueel te zijn om contact met ze te houden."