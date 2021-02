Zes dochters beschuldigen vader (62) van tientallen jaren verkrachting

Christenge­meen­te Hardinx­veld nam ouderling aan die beschul­digd werd van seksueel misbruik

13 juli De Christengemeente in Hardinxveld-Giessendam is in verlegenheid gebracht door de onthulling dat een ouderling, een belangrijke functie in de kerk, in zijn verleden als hulpverlener beticht is van seksueel misbruik. Twee vrouwen gaf hij begeleiding die onder meer bestond uit ‘door God goedgekeurde’ seks. V. bekende de seks, maar werd vrijgesproken van ontucht. Hij is nu gestopt als ‘oudste’, zoals een ouderling in de Christengemeente heet.