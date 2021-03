Zelftest naar verwachting vanaf volgende maand voor een tientje in supermarkt te koop

Coronavirus LIVE | 4727 nieuwe besmettin­gen, kabinet hoopt dat we deze zomer weer volop op vakantie kunnen

16:46 Het wekelijkse dodental lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Ondanks dat hij het ‘ongelooflijk mooi nieuws’ vindt, ziet coronaminister De Jonge geen reden om de huidige maatregelen verder te versoepelen. Intussen zijn er afgelopen etmaal 4727 nieuwe besmettingen bijgekomen en daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor de derde dag op rij, ook al is de afname heel gering. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.