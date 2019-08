Zelfs Peter R. de Vries emotioneel bij schouw in zaak Nicky Verstappen: ‘Dan sta je daar’

VIDEOVerdachte Jos Brech zweeg vanochtend vooral op de Brunssummerheide tijdens de schouw in de zaak Nicky Verstappen. Daar was in twintig jaar opvallend weinig veranderd. Voor de ouders was het ‘zeer beladen’ om terug te keren naar de plek waar hun zoon in 1998 dood werd gevonden.

Peter R. De Vries, woordvoerder van de familie: ,,Het was zeer beladen, natuurlijk. Aan het begin werd nog geprobeerd afstand te houden tussen de familie en Brech, maar je bent aan het wandelen, je beweegt. Dus soms naderden ze hem tot op anderhalve meter ofzo.”

De Vries werd emotioneel - kreeg tranen in de ogen - toen hij vertelde over het bezoek aan de tentplek, en vindplaats: ,,Dan sta je daar. Dat is natuurlijk toch dé plek. Dat greep de familie aan ja, en mij ook.”

Oogcontact

,,De ouders probeerden oogcontact te maken, ja, net als eerder. Maar Brech ontweek hen weer. We zijn naar de plek gegaan van het kamp, naar de vindplaats van Nicky en de plek waar Brech langsfietste,” vertelt De Vries. ,,Toen de voorzitter van de rechtbank aan het einde aan hem vroeg of hij zich die plek kan herinneren, wat hij erover kan vertellen, zei hij niks. ‘Ik laat het allemaal op me inwerken’, was de reactie.”

Brechs zwijgen zal vanmiddag waarschijnlijk voortduren, aldus zijn advocaat Gerald Roethof. Hij zal geen verklaring afleggen tijdens de niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank over de dood van Nicky Verstappen. ,,Een verklaring ligt niet in de lijn der verwachtingen.”

Het steekt de familie en De Vries, net als de bewering dat een kijkje op de heide weinig zegt, omdat er zo veel veranderd is. De Vries: ,,Dan zegt de verdediging bijvoorbeeld dat de plekken niet meer vergelijkbaar zijn met 1998. Maar het is opvallend hoeveel er juist nog hetzelfde is. De plek waar de tent stond, de boomstronken: dat is niet anders. ,,Het is gewoon goed dat de rechtbank nu een volledig beeld heeft van de plaatsen delict. Ze hebben ook enorm veel foto’s gemaakt, 200 ofzo. Dat wordt allemaal bij het dossier gevoegd.”

Ogen kijken

Soms moesten de familie en verdachte elkaar wel bijna in de ogen kijken. ,,Dan voel je de spanning. Als je weet dat Brech daar op een paar meter afstand van de vindplaats staat, dan is dat voor de familie een zware beproeving,” aldus de woordvoerder van de familie Verstappen.

Er volgt nu een zitting in de rechtbank, waar ook de schouw zal worden besproken.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Beelden van de schouw op de Brunssummerheide. Op de omheinde plek stond de tent waar Nicky verbleef. © Openbaar Ministerie

De ouders van Nicky willen dolgraag weten hoe het kan dat 21 dna-sporen van Brech op en bij Nicky gevonden zijn. Ook vandaag is hun wens niet vervuld. Tijdens de vierde, niet-inhoudelijke zitting in deze langslepende zaak wordt ook gesproken over de voorlopige hechtenis van Brech. Hij zit sinds zijn arrestatie in Spanje vorig jaar in de cel. De rechtbank zal ook een kort resumé geven van de schouw. Een woordvoerster van de rechtbank benadrukte dat het bij de schouw puur om de beeldvorming gaat van plekken die in het omvangrijke dossier worden genoemd, en niet om mogelijke scenario’s te onderzoeken.

Volledig scherm Beelden van de schouw op de Brunssummerheide. Op deze plek werd Nicky gevonden. © Openbaar Ministerie

Plaats delict

Met de officieren van justitie, advocaat Gerald Roethof en verdachte Jos Brech arriveerden de drie rechters en de ouders vanmorgen tegen 10.00 uur op de plaats delict. Ook zijn er agenten meegegaan, die tekst en uitleg geven over de drie plekken op de heide die worden bezocht. De pers was niet welkom. Wel zijn er door het OM foto’s vrijgegeven van de schouw.



Voor advocaat Roethof van verdachte Brech had de schouw niet gehoeven. Hij koestert argwaan. ,,Het gaat erom dat het Openbaar Ministerie een beeld wil schetsen. Ik weet niet of hier een psychologisch spel gespeeld wordt. Ik heb eerder gezegd het niet nodig te vinden dat Brech komt. Dit had voor mij niet gehoeven.”



Lees door onder de tweets.

Volledig scherm Beelden van de schouw op de Brunssummerheide. Op deze plek werd Nicky gevonden. © Openbaar Ministerie

Mega-operatie

Voor een schouw van ongekende omvang is maar liefst vier vierkante kilometer Brunssummerheide vannacht op slot gegaan. Om de besloten schouw mogelijk te maken heeft de politie met hulp van het leger sinds gisteravond een flink deel van de Brunssummerheide afgesloten. Overal stonden wegafzettingen, politiemensen patrouilleerden met honden in het gebied. Wandelaars en fietsers werden geweigerd bij controleposten. Zeker honderd politiemensen en militairen probeerden samen het gebied vrij te houden van pottenkijkers. Deelnemers van het speciale rechtbankbezoek moesten vooraf hun telefoons en eventuele andere opname-apparatuur inleveren.



De operatie is ongekend, stelt Ger Hindriks van de Landmacht. ,,In deze omvang is dit volgens mij niet vertoond.” Politiechef Bert van Mariën: ,,Dit is bijzonder, het is een besloten zitting van de rechtbank waar wij voor de figuurlijk gesloten deuren moeten zorgen.” Het gebied ging gisteravond op slot, sindsdien zijn er geen indringers of andere incidenten geweest, meldt een woordvoerder van het OM: ,,Het is rustig gebleven.” Toch kreeg een hardloper het vanmiddag voor elkaar om het vergrendelde gebied te betreden. Hij is door de politie ook weer het gebied uitgezet.

‘Duur? Het zal je kind maar zijn’

Henri en Irma uit Landgraaf wandelden in de ochtend nog met hun bordercollies richting de heide. Ze wonen vlakbij het natuurgebied in Landgraaf en volgen de zaak op de voet. Henri: ,,Gisteren liep ik hier ook en toen zei iemand: ‘moet je zien wat ze uit de kast halen hiervoor, dat kost een vermogen'. Ik moest me echt inhouden hoor. ‘Wat als het om jouw kind zou gaan’, zei ik. En wat denk je dat dat Holleeder-proces kost?!”

OM: Aanloop naar schouw Nicky Verstappen is rustig verlopen

Volledig scherm Luitenant Kolonel der Limburgse Jagers Ger Hindriks. © ANP

Volledig scherm Een flink deel van de Brunssummerheide is afgesloten voor een schouw in de zaak Nicky Verstappen. © ANP

Volledig scherm Beelden van de schouw op de Brunsummerheide. Op deze plek werd Nicky gevonden. © Openbaar Ministerie

Volledig scherm Voor de bewaking van de schouw zijn meer dan honderd politiemensen en militairen ingezet. © ANP

Oud-politierechercheur Frank Peter vertelt in de video hieronder welke plekken belangrijk zijn bij het bezoek van de rechtbank aan de Brunssummerheide:

Volledig scherm Betrokkenen komen aan bij de besloten schouw op de Brunssummerheide in de zaak over de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Onder anderen verdachte Jos B. is daar voor de schouw. © ANP

Volledig scherm Afzettingen bij de besloten schouw op de Brunssummerheide in de zaak van de moord op Nicky Verstappen. © ANP